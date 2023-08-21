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"Я в команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее", - Климчук провел 100-й матч за Рух
Матч с Колосом стал для форварда юбилейным
fcruhlviv.com
Нападающий "
"Мы хотели выиграть и у нас были моменты, но в итоге ничья, хотя хотелось большего. "Колос" – очень опытная команда, и это ощущалось на поле. Игроки из этой команды много сыграли в УПЛ и сам матч был в общем равным, но все же мы больше заслуживали победы.
Очень рад сыграть свой 100-й матч за "Рух", для меня это большой успех. Я в этой команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее. Надеюсь еще долго играть за этот клуб. С начала этого сезона видно, что у ребят горят глаза. Мы двигаемся вперед и хотим побеждать. Пока наш результат закономерен", - сказал Климчук.
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