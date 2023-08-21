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"Я в команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее", - Климчук провел 100-й матч за Рух

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Матч с Колосом стал для форварда юбилейным

"Я в команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее", - Климчук провел 100-й матч за Рух

fcruhlviv.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Юрий Климчук провел свой 100-матч за львовкую команду. Этим поединокм стал матч 4-го тура УПЛ с "Колосом" (1:1).

"Мы хотели выиграть и у нас были моменты, но в итоге ничья, хотя хотелось большего. "Колос" – очень опытная команда, и это ощущалось на поле. Игроки из этой команды много сыграли в УПЛ и сам матч был в общем равным, но все же мы больше заслуживали победы.

Очень рад сыграть свой 100-й матч за "Рух", для меня это большой успех. Я в этой команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее. Надеюсь еще долго играть за этот клуб. С начала этого сезона видно, что у ребят горят глаза. Мы двигаемся вперед и хотим побеждать. Пока наш результат закономерен", - сказал Климчук.

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Юрий Климчук
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
21.08.2023 в 19:24
Классный игрок...Днепр-1,Динамо мог ли бы присмотреться...Да и в сборную пора этого парубка...Наш Грилишь!Удачи и забить Шахтеру ;)
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+2
0
fanatSD (донецк)
21.08.2023 в 19:43
идиот
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0
-1

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