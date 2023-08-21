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Защитник Оболони Нагиев: Не думаю, что Днепру-1 нужна помощь арбитров. Надеюсь, судья просто ошибся

Премьер-лига
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Все из-за спорного пенальти в ворота Оболони

Защитник Оболони Нагиев: Не думаю, что Днепру-1 нужна помощь арбитров. Надеюсь, судья просто ошибся

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Оболони" Дмитрий Нагиев подвел итог матча 4-го тура УПЛ с "Оболонью" (2:1).

- Это первая победа команды после возвращения в УПЛ, тем более над хорошим соперником. У нас была тяжелая дорога, и очень важно было выиграть, потому что ехать обратно в Киев 14-15 часов, проиграв, никому не пожелаешь. Поэтому мы все очень счастливы.

- Ты был участником того момента в первом тайме, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Оболони". С твоей точки зрения, там был фол, не было фола?

- Я общался с арбитром после перерыва, и он сказал, что это чистая "точка". Я спросил, смотрел ли он момент. Я считаю, что это не пенальти, конечно.

Возможно, я не могу быть честным на 100 процентов по отношению к себе, но мне кажется, что ни я, ни Приймак не мешали пробить Рубчинскому. Он пробил, и уже потом по инерции в нас врезался.

То есть, что мы могли сделать? Если за такое давать пенальти, тогда будет по 10 пенальти каждую игру. Во всяком случае, когда я смотрю европейский футбол или еврокубки, я такого не припоминаю.

Конечно, арбитры ошибаются. Я думаю, что это была не специальная ошибка, непредвзятая. Слава богу, что так все закончилось. Такие пенальти не хочется получать.

Мы едем 15 часов, тяжелая погода, и против такой команды, как "Днепр-1" не думаю, что им нужна помощь арбитров. Они – квалифицированная команда.

И я все-таки надеюсь, что Николай Балакин просто ошибся. Такое с каждым случается. Слава богу, что мы выиграли.

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В статье: Оболонь (Киев) Дмитрий Нагиев СК Днепр-1
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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