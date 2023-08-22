Рубчинский: Влияние Довбика на игру Днепра-1 было ощутимо

Полузащитник " Днепра-1 " Валентин Рубчинский рассказал о влиянии на команду форварда Арьема Довбика, который перешел в "Жирону", а также об адаптации летних новичков команды.

— Как повлиял на команду уход Артема Довбика?

— Конечно, влияние ощутимо. Он очень много забивал, был лучшим бомбардиром. И в таких играх, как против «Миная», нам очень его не хватает. Это нападающий, который может сам создать себе момент и сам его воплотить. Мы уже были настроены под стиль игры Артема. Теперь пришли другие нападающие, будем подстраиваться под них. Придет время и будут забивать и Александр Филиппов, и Даниэль Кивинда. Будем верить в них.

— Кстати, Александр Филиппов и Богдан Леднев недавно присоединились к команде. Как происходит их адаптация?

— Конечно, ребята вливаются в коллектив, спрашивают у тренеров, как и что лучше делать, с ребятами консультируются по разным вопросам, в частности, какие у них сильные стороны, чтобы эффективнее использовать их во время игры. Нужно немного времени, жаль, что ребята не были с нами на сборах, потому что мы могли бы наиграть какие-то комбинации. Придет время и все наладится.