  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия отказала Полесью в приглашении VAR на матч 5-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия отказала Полесью в приглашении VAR на матч 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Житомиряне готовы оплатить 50% расходов

Александрия отказала Полесью в приглашении VAR на матч 5-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Александрия" отказала "Полесью" в приглашении системы ВАР на матч 5-го тура УПЛ, который запланирован на 26 августа в Александрии. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, житомирский клуб был готов оплатить 50% расходов. Причина такого шага "горожан" – неизвестна.

Напомним, что согласно "Положения о порядке применения ВАР в сезоне-2023/24", клубы УПЛ и ПФЛ должны отправить соответствующую заявку не позднее, чем за 9 дней до дня проведения встречи. Если от клубов УПЛ не было получено достаточное количество заявок, соответствующая комиссия УАФ самостоятельно принимает решение о назначении ВАР на матчи УПЛ, по которым не были получены заявки от клубов. При этом оплату за применение системы ВАР берут на себя клубы, проводящие домашние матчи.

Отмечается, что ранее "Полесье" приглашало ВАР на все свои матчи в УПЛ. В выездном матче 2-го тура против "Днепра-1" (1:2) житомирский клуб действовал по той же схеме, которую и предложил "Александрии" – взял на себя 50% расходов, связанных с приглашением системы ВАР.

"Александрия" идет на 5-м месте, набрав 7 пунктов. "Полесье" с 6 очками в активе занимает 8-ю позицию.

Читайте такжеСиеста, или Бей фаворитов! Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ
По теме
yellow-arrow
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за грузинского защитника
yellow-arrow
ЛНЗ - Виктория. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023
yellow-arrow
Траоре получил рецидив травмы: СМИ озвучили сроки восстановления форварда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Полесье (Житомир) VAR
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде