Александрия отказала Полесью в приглашении VAR на матч 5-го тура УПЛ

"Александрия" отказала "Полесью" в приглашении системы ВАР на матч 5-го тура УПЛ, который запланирован на 26 августа в Александрии. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, житомирский клуб был готов оплатить 50% расходов. Причина такого шага "горожан" – неизвестна.

Напомним, что согласно "Положения о порядке применения ВАР в сезоне-2023/24", клубы УПЛ и ПФЛ должны отправить соответствующую заявку не позднее, чем за 9 дней до дня проведения встречи. Если от клубов УПЛ не было получено достаточное количество заявок, соответствующая комиссия УАФ самостоятельно принимает решение о назначении ВАР на матчи УПЛ, по которым не были получены заявки от клубов. При этом оплату за применение системы ВАР берут на себя клубы, проводящие домашние матчи.

Отмечается, что ранее "Полесье" приглашало ВАР на все свои матчи в УПЛ. В выездном матче 2-го тура против "Днепра-1" (1:2) житомирский клуб действовал по той же схеме, которую и предложил "Александрии" – взял на себя 50% расходов, связанных с приглашением системы ВАР.

"Александрия" идет на 5-м месте, набрав 7 пунктов. "Полесье" с 6 очками в активе занимает 8-ю позицию.