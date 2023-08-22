Полесье за свой счет оплатит ВАР на выездном матче с Александрией, - Денисов

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству " Полесья " Александр Денисов прокомментировал ситуацию с отказом "Александрии" в очном матче в 5-м туре УПЛ от использования системы ВАР.

Напомним, что "Александрия" отказалась от использования системы даже при предложении "Полесья" оплатить работу системы пополам.

"Переговоры по работе ВАР на матче "Александрия" — "Полесье" мы начали раньше. Сначала поинтересовались, планирует ли "Александрия" подавать заявку на ВАР на эту игру. Получили ответ "нет". Понимая, что сейчас у клубов разные и не всегда простые ситуации, в том числе и финансовые, предложили "Александрии" привлечь ВАР на матч с "Полесьем" на паритетных условиях: каждый из клубов оплатит по 50% от стоимости. Но также получили отказ.

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Не хочу и не стоит вдаваться в конспирологию. Просто мы впервые сталкиваемся с этим. К примеру, с тем же "Днепром-1", матч с которым мы проводили в Ужгороде, мы быстро договорились, что работу системы ВАР клубы оплатят поровну. Соответственно, в матче второго круга, который запланирован в Житомире, "Полесье" с "Днепром-1" также разделят расходы по ВАР.

Учитывая нашу позицию, которая заключается в том, чтобы облегчить работу арбитров, конечно, насколько это возможно, в том числе с помощью ВАР, президентом футбольного клуба Геннадием Буткевичем было принято решение заказать систему видео-ассистента арбитра за счет футбольного клуба "Полесье". Регламентом и положением порядка применения ВАР это не запрещается. Еще раз повторюсь, ни "Александрия", ни "Полесье" регламент не нарушали. Это вопрос, пожалуй, джентльменских отношений в украинском футболе.

Что касается "Полесья", то, конечно, сейчас никто не может загадывать далеко заранее, строить какие-то далеко идущие прогнозы на будущее, но клуб планирует в сезоне-2023/2024 максимально обеспечить проведение своих матчей с применением ВАР: домашние поединки будут точно проходить с системой видео-ассистента арбитра, на выезде – будем договариваться. Президент "Полесья" Геннадий Буткевич, как известно, профинансировал приобретение еще одной машины ВАР, но никаких привилегий мы не просим, заказывая наравне с другими клубами. Стоимость ВАР на одном матче – 127 тысяч гривен. "Полесье" идет и готово идти на такие расходы, чтобы обслуживание матчей стало для арбитров проще", – сказал Денисов.