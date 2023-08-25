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Кроме Дулуба ЛНЗ рассматривает варианты с Кучером и Скрипником, - СМИ

Премьер-лига
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Якобы, еще не все решено

Кроме Дулуба ЛНЗ рассматривает варианты с Кучером и Скрипником, - СМИ

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Новина українською

Черкасский ЛНЗ, который пока что не объявил о подписании контракта с новым главным тренером Олегом Дулуба, рассматривает и другие варианты.

Как сообщает Sport Arena, руководство клуба также рассматривает варианты с приглашением бывшего тренера "Днепра-1" Александр Кучера и наставника "Ворсклы" Виктора Скрипника.

Правда, в случае со Скрипником не все так просто - черкасскому клубу предстоит договориться с "Ворсклой" о компенсации в случае, если тренер даст свое согласие на переход.

Ранее ЛНЗ назначил исполняющим обязанности главного тренера Юрия Дудника. Ассистентом коуча и новым тренером вратарей стал Андрей Дикань. Как уже сообщалось ранее, именно Дудник будет готовить команду к ближайшему матчу с "Металлистом 1925".

Напомним, ЛНЗ расстался с главным тренером Александром Ковпаком, при котором клуб впервые в своей истории вышел в УПЛ. Решение об отставке руководство приняло после поражения от сумской "Виктории" (0:1) в Кубке Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Кучер Виктор Скрипник Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Sport Arena

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