Кроме Дулуба ЛНЗ рассматривает варианты с Кучером и Скрипником, - СМИ

Черкасский ЛНЗ , который пока что не объявил о подписании контракта с новым главным тренером Олегом Дулуба, рассматривает и другие варианты.

Как сообщает Sport Arena, руководство клуба также рассматривает варианты с приглашением бывшего тренера "Днепра-1" Александр Кучера и наставника "Ворсклы" Виктора Скрипника.

Правда, в случае со Скрипником не все так просто - черкасскому клубу предстоит договориться с "Ворсклой" о компенсации в случае, если тренер даст свое согласие на переход.

Ранее ЛНЗ назначил исполняющим обязанности главного тренера Юрия Дудника. Ассистентом коуча и новым тренером вратарей стал Андрей Дикань. Как уже сообщалось ранее, именно Дудник будет готовить команду к ближайшему матчу с "Металлистом 1925".

Напомним, ЛНЗ расстался с главным тренером Александром Ковпаком, при котором клуб впервые в своей истории вышел в УПЛ. Решение об отставке руководство приняло после поражения от сумской "Виктории" (0:1) в Кубке Украины.