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Еще до игры говорил, что Динамо проиграет - Сабо о матче с Бешикташем

Премьер-лига
(1 голосов)

По мнению эксперта, стамбульский клуб сейчас очень силен

Еще до игры говорил, что Динамо проиграет - Сабо о матче с Бешикташем

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил первый матч раунда плей-офф Лиги конференций "Динамо" - "Бешикташ" (2:3).

"Говорил к игре, что "Динамо" проиграет и не пройдет "Бешикташ". На сегодняшний день"Бешикташ" является приличной командой. Да, "Динамо" сыграло здорово, но выше головы не прыгнешь. Игра была хорошей, жаль, что киевляне проиграли Опять же мне не нравится судейство Почему такое отношение к "Динамо" в отдельных матчах еврокубков - непонятно. Не знаю, почему отменили гол "Динамо". Как не игра, так мы имеем грубые ошибки судей

Так же нельзя – возвращаться на два года назад и говорить: здесь было нарушение, здесь был офсайд. Не понимаю эти новые правила, когда игрок вне игры на пять метров, это положение не фиксируют – дают играть, игроки играют и забивают. Гол отменяют и начинаются споры. Если есть нарушения, его нужно фиксировать немедленно.

Не думаю, что "Динамо" выиграет у Турции. "Бешикташ" не будет сидеть в защите, трибуны их будут гнать вперед и турецкая команда выиграет это противостояние. Киевляне сейчас совершают очень много ошибок. В этом виноваты, прежде всего те, кто тренировал юношей, потому что с ними нужно постоянно работать. Сегодня любой футболист должен уметь отбирать мяч, а у "Динамо" есть полузащитник, не умеющий этого делать. В большом футболе нужно уметь все. Эта команда – пока не "Динамо", - сказал Сабо.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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SSFC (Белозерье)
26.08.2023 в 11:35
Казати, що програють це найвигідніша позиція тупорилих експертів. Бо як програли, то б'ють себе в груди "я ж казав!" , а як виграють, то знайдуться причини сказати, що пощастило чи соперник зіграв не на своєму рівні, в крайньому випадку сказати "я помилився, молодці".
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