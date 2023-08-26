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Голодюк: Не лучшая игра в плане рисунка, но по самоотдаче - однозначно одна из лучших

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Металлиста 1925" удовлетворен результатом

Голодюк: Не лучшая игра в плане рисунка, но по самоотдаче - однозначно одна из лучших

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал победу над ЛНЗ в рамках 5-го тура УПЛ.

– Вы больше контролировали мяч, но долго не удавалось создать моменты у ворот соперников. В чем причина?

– Наверное, что это заслуга команды соперника. Игра в завершающей фазе, пожалуй, это не только проблема нашей команды, это проблема любой команды, я считаю. Потому что проходить насыщенную оборону очень тяжело. Я бы не сказал, что это была наша самая лучшая игра, в плане рисунка игры, по самоотдаче – она однозначно одна из лучших. За счет этого, я считаю, и получили эти три очень важных для нас очка.

– Результативное действие у Сидорова, Юсов продолжает забивать в УПЛ, довольные действиями нападения команды?

– Мы довольны вратарем, защитой, полузащитой и нападающими.

– ЛНЗ вас удивили, учитывая смену главного тренера?

– Мы, как я говорил перед игрой, мы настраивались на очень сложную игру, так оно и произошло. Мы больше отрабатывали какие-то свои моменты, а не смотрели на соперника.

– Команда продолжает побеждать. Команда растет?

– Любая победа придает уверенности, особенно в психологическом плане. Ребятам намного легче и переносить нагрузку. Для нас ничего не изменилось. Мы понимаем, что должны в каждой игре набирать очки, по возможности, поэтому будем готовиться с максимальной самоотдачей на следующий тур.

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В статье: Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК "Металлист 1925"

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