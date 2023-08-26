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Голодюк: Не лучшая игра в плане рисунка, но по самоотдаче - однозначно одна из лучших
Наставник "Металлиста 1925" удовлетворен результатом
Фото: ФК Металіст 1925
Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
– Вы больше контролировали мяч, но долго не удавалось создать моменты у ворот соперников. В чем причина?
– Наверное, что это заслуга команды соперника. Игра в завершающей фазе, пожалуй, это не только проблема нашей команды, это проблема любой команды, я считаю. Потому что проходить насыщенную оборону очень тяжело. Я бы не сказал, что это была наша самая лучшая игра, в плане рисунка игры, по самоотдаче – она однозначно одна из лучших. За счет этого, я считаю, и получили эти три очень важных для нас очка.
– Результативное действие у Сидорова, Юсов продолжает забивать в УПЛ, довольные действиями нападения команды?
– Мы довольны вратарем, защитой, полузащитой и нападающими.
– ЛНЗ вас удивили, учитывая смену главного тренера?
– Мы, как я говорил перед игрой, мы настраивались на очень сложную игру, так оно и произошло. Мы больше отрабатывали какие-то свои моменты, а не смотрели на соперника.
– Команда продолжает побеждать. Команда растет?
– Любая победа придает уверенности, особенно в психологическом плане. Ребятам намного легче и переносить нагрузку. Для нас ничего не изменилось. Мы понимаем, что должны в каждой игре набирать очки, по возможности, поэтому будем готовиться с максимальной самоотдачей на следующий тур.
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