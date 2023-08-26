Кополовец: Никаких перспектив у украинских команд в еврокубках нет

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец поделился мнениями на счет выступлений клубов УПЛ в еврокубках.

"Та никаких перспектив у украинских команд в еврокубках нет. Не помню, когда у нас был такой низкий уровень футбола. Я уже даже не могу смотреть нашу Премьер-лигу, а выступление украинских клубов в еврокубках - это сплошное разочарование.

"Динамо" радуется победе над "Арисом" так, будто "Барселону" обыграли. Но это посредственная команда, которую с закрытыми глазами нужно проходить, а не мучиться шесть таймов и с серией пенальти. Именно такого результата я и ожидал. То есть это было предсказуемо.

Спад нашего футбола длится уже несколько лет, и пока нет никаких предпосылок, чтобы эта тенденция изменилась", - рассказал Кополовец.