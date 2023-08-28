Вацко: Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию, а Бражко в Торино

Неназванный бельгийский клуб этим летом проявлял конкретный интерес к капитану и опорному хавбеку " Динамо " Сергею Сидорчуку, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Единственное условие – бельгийский клуб хотел подписать игрока на правах свободного агента. На таких условиях киевский клуб не захотел отпускать своего 32-летнгео капитана.

Также источник отмечает, что еще одним опорником киевлян Владимиром Бражко интересовался итальянский "Торино", но и его киевляне также не отпустили, сохранив двух игроков (молодого и опытного) на одной позиции.

Напомним, что прошлый сезон Бражко провел в аренде в "Заре", где заслужил неплохую прессу, а в поточной кампании в составе киевлян чаще выходит на замену (5 матчей, все с лавки), подменяя именно Сидорчука.