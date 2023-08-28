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Вацко: Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию, а Бражко в Торино

Премьер-лига
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Вот только бельгийцы хотели подписать капитана киевлян на правах свободного агента

Вацко: Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию, а Бражко в Торино

instagram.com/vova.brazhko

Новина українською

Неназванный бельгийский клуб этим летом проявлял конкретный интерес к капитану и опорному хавбеку "Динамо" Сергею Сидорчуку, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Единственное условие – бельгийский клуб хотел подписать игрока на правах свободного агента. На таких условиях киевский клуб не захотел отпускать своего 32-летнгео капитана.

Также источник отмечает, что еще одним опорником киевлян Владимиром Бражко интересовался итальянский "Торино", но и его киевляне также не отпустили, сохранив двух игроков (молодого и опытного) на одной позиции.

Напомним, что прошлый сезон Бражко провел в аренде в "Заре", где заслужил неплохую прессу, а в поточной кампании в составе киевлян чаще выходит на замену (5 матчей, все с лавки), подменяя именно Сидорчука.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Торино Владимир Бражко
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Источник:
Вацко Live

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