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Вацко: Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию, а Бражко в Торино
Вот только бельгийцы хотели подписать капитана киевлян на правах свободного агента
instagram.com/vova.brazhko
Неназванный бельгийский клуб этим летом проявлял конкретный интерес к капитану и опорному хавбеку "
Единственное условие – бельгийский клуб хотел подписать игрока на правах свободного агента. На таких условиях киевский клуб не захотел отпускать своего 32-летнгео капитана.
Также источник отмечает, что еще одним опорником киевлян Владимиром Бражко интересовался итальянский "Торино", но и его киевляне также не отпустили, сохранив двух игроков (молодого и опытного) на одной позиции.
Напомним, что прошлый сезон Бражко провел в аренде в "Заре", где заслужил неплохую прессу, а в поточной кампании в составе киевлян чаще выходит на замену (5 матчей, все с лавки), подменяя именно Сидорчука.
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