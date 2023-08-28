Немчанинов: Не можем проигрывать каждый матч, думая, что мы хорошо играли, но проиграли

Защитник "Миная" Дмитрий Нємчанінов прокомментировал пресс-службе клуба итог матча 5-го тура УПЛ с "Зарей" (1:1.)

"Я думаю, футбольные эксперты посмотрят этот матч и увидят, что у нас было много моментов, которые мы просто должны были реализовывать. Радует то, что у нас появились моменты. За эти последние игры это была, пожалуй, первая, где у нас было очень много голевых случаев. Надеемся, что в дальнейшем нас прорвет и мы будем забивать больше, чем один мяч за игру.

Сейчас ушло время, когда мы набрали оптимальные кондиции и сами понимаем, что не можем проигрывать каждый матч, думая, что мы хорошо играли, но проиграли. Нам за это ничего не будет: ни очков, ни премий, ни славы. Как потом по городу ходить? Чтобы как на тебя люди смотрели?" – сказал Нємчанінов.