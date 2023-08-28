  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Немчанинов: Не можем проигрывать каждый матч, думая, что мы хорошо играли, но проиграли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немчанинов: Не можем проигрывать каждый матч, думая, что мы хорошо играли, но проиграли

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минай в 5-м туре сыграл вничью с Зарей

Немчанинов: Не можем проигрывать каждый матч, думая, что мы хорошо играли, но проиграли

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Миная" Дмитрий Нємчанінов прокомментировал пресс-службе клуба итог матча 5-го тура УПЛ с "Зарей" (1:1.)

"Я думаю, футбольные эксперты посмотрят этот матч и увидят, что у нас было много моментов, которые мы просто должны были реализовывать. Радует то, что у нас появились моменты. За эти последние игры это была, пожалуй, первая, где у нас было очень много голевых случаев. Надеемся, что в дальнейшем нас прорвет и мы будем забивать больше, чем один мяч за игру.

Сейчас ушло время, когда мы набрали оптимальные кондиции и сами понимаем, что не можем проигрывать каждый матч, думая, что мы хорошо играли, но проиграли. Нам за это ничего не будет: ни очков, ни премий, ни славы. Как потом по городу ходить? Чтобы как на тебя люди смотрели?" – сказал Нємчанінов.

По теме
yellow-arrow
Старый знакомый. Бразилец Гуттинер тренируется с Черноморцем
yellow-arrow
Жаркий поединок без голов. Оболонь — Кривбасс 0:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Вернидуб: Оболонь играет в 5 защитников, 10 футболистов за линией мяча, нелегко взламывать эту команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Немчанинов ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Інстаграм Миная

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде