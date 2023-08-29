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Украинский тренер отказал Заре: он за границей и не хочет возвращаться

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист не планирует возвращаться в Украину

Украинский тренер отказал Заре: он за границей и не хочет возвращаться

Новина українською

Руководство "Зари" летом выходило на украинского тренера Александра Бабича, чтобы тот возглавил команду. Но специалист отказался от предложения луганчан.

Этой информацией поделился Игорь Цыганык.

"Кто кандидат? Александр Бабич мог быть кандидатом, но летом отказался из-за того, что не захотел возвращаться в Украину.

Будем откровенны. Сказал, что ему на этом этапе за границей лучше", — сказал Цыганык в эфире авторской программы "Цыганык LIVE".

Бабич известен по работе с "Черноморцем", "Мариуполем" и "Кривбассом". С августа 2022 года он работает тренером-консультантом в болгарском клубе "Фратрия".

Напомним, после матча с "Минаем" (1:1) Ненад Лалатович заявил, что он подает в отставку с поста главного тренера "Зари". Следующим наставником луганской команды может стать Валерий Кривенцов.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Бабич
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Источник:
Циганик LIVE

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
29.08.2023 в 09:35
отак під приводом спорцмен чи тренер зйобуюють з країни
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