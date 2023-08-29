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Денисов - о расистских заявлениях ультрас Полесья: Мы усилили количество сюжетов про Макуана, сделали ему больше пиара
Клуб таким образом отреагировал на заявления фанатов
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "
– Был скандал, связанный с болельщиками "Полесья". Они написали целый пост о том, что они не желают видеть темнокожих игроков. Как в клубе отреагировали на это и прислушивались ли к их мнению?
– Относительно того, что клуб не отреагировал. Было заявление одних болельщиков, им ответили другие.
Говорят, что клуб не ответил – мы ответили. Надо уметь видеть, как мы ответили.
– А как вы ответили?
– А мы просто усилили количество сюжетов о Бени Макуана и сделали ему еще больше, скажем так, пиара. А что сделал Бени? Этот настоящий козак забил первый гол в этом УПЛ и первый гол за "Полесье" в истории УПЛ. Вот я называю результат, это европейский клуб.
А заниматься тем, что будем участвовать в ссорах – "Полесье" никогда не будет. Мы будем идти по своему пути, меньше говорить и больше делать.
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