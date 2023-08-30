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Шабанов объяснил, почему не играл в Фехерваре больше полугода
В команду пришли новый спортивный директор и тренер
Фото: twitter.com/DynamoKyiv
Защитник "Полесья" Артем Шабанов рассказал о своем предыдущем этапе карьеры в венгерском "Фехерваре".
– У меня был тяжелый период в "Фехерваре". Я не играл больше полугода, поэтому вариантов было не очень много. Я считал, что "Полесье" будет для меня лучшим вариантом. Тем более, я слышал, что здесь хорошие условия. Команда стремится к еврокубкам. Меня это все устраивало, потому и выбрал "Полесье".
– А что именно у тебя не получалось в твоем предыдущем клубе?
– Я не знаю, нам никто ничего не объяснял. Пришли новый спортивный директор и новый тренер. Нас перевели (во вторую команду), кому запретили тренироваться. Мы спрашивали их, они ничего не объясняли, – сказал Шабанов.
Всего в составе "Фехервара" Шабанов провел 22 матча и отметился 1 результативной передачей.
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