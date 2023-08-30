Денисов: Вакула не оправдал и очень разочаровал президента Полесья

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству " Полесья " Александр Денисов рассказал о том, почему хавбек Владислав Вакула так и не смог заиграть в житомирской команде, и в итоге, перешел в "Черноморец".

– Какая ситуация с Вакулой? Инсайдеры пишут, что он снова ступил на те же грабли. Снова дали шанс – снова человек его профукал.

- Вакула профукал самое главное – доверие президента. Президент ему поверил, что тот будет соблюдать дисциплину, дал ему шанс, сделал ему хорошие финансовые условия. Что касается условий тренировок, то и так все понятно.

Он этого не оправдал и очень разочаровал Буткевича. Поэтому он не будет играть за "Полесье".

Я представитель клуба, сплетни не буду распространять и рассказывать, где был зашквар. Говорю, как есть, говорю уже по факту, результат того, что он сделал.