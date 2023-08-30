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Денисов: Вакула не оправдал и очень разочаровал президента Полесья
"Профукал самое главное – доверие президента"
instagram.com/vakaaa10
Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "
– Какая ситуация с Вакулой? Инсайдеры пишут, что он снова ступил на те же грабли. Снова дали шанс – снова человек его профукал.
- Вакула профукал самое главное – доверие президента. Президент ему поверил, что тот будет соблюдать дисциплину, дал ему шанс, сделал ему хорошие финансовые условия. Что касается условий тренировок, то и так все понятно.
Он этого не оправдал и очень разочаровал Буткевича. Поэтому он не будет играть за "Полесье".
Я представитель клуба, сплетни не буду распространять и рассказывать, где был зашквар. Говорю, как есть, говорю уже по факту, результат того, что он сделал.
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