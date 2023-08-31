Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич: Мой отказ Заре никак не связан с войной в Украине
Тренер озвучил причины, по которым не перешел в луганский клуб
Украинский тренер Александр Бабич опровергнул информацию СМИ об отказе возглавить "Зарю" из-за нежелания возвращаться в Украину во время войны.
"Я получил предложение возглавить болгарскую "Фратрию", подписал контракт. И только через десять дней мне позвонили из "Зари".
Однако я уже был связан контрактом и человеческой договоренностью с руководством болгарского клуба.
Кроме "Зари", меня приглашали клубы из Армении и Грузии, но я по тем же причинам отказал и им. Поэтому это никак не связано с тем, что я якобы не хочу возвращаться в Украину из-за войны", - сказал Бабич в комментарии Telegram-каналу "УПЛ ТВ".
Популярное сейчас
- Интер Майами впервые не смог выиграть матч с Месси в составе
- Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа
- Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24
- Заря продала Назария Русина
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО