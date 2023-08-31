Бабич: Мой отказ Заре никак не связан с войной в Украине

Украинский тренер Александр Бабич опровергнул информацию СМИ об отказе возглавить "Зарю" из-за нежелания возвращаться в Украину во время войны.

"Я получил предложение возглавить болгарскую "Фратрию", подписал контракт. И только через десять дней мне позвонили из "Зари".

Однако я уже был связан контрактом и человеческой договоренностью с руководством болгарского клуба.

Кроме "Зари", меня приглашали клубы из Армении и Грузии, но я по тем же причинам отказал и им. Поэтому это никак не связано с тем, что я якобы не хочу возвращаться в Украину из-за войны", - сказал Бабич в комментарии Telegram-каналу "УПЛ ТВ".