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Ребров: Инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, был Ермак
Тот самый, который руководитель Офиса президента
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Главный тренер
"Я знаю Андрея очень давно. До того момента, когда он стал помощником президента. Он очень порядочный человек.
Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России.
Я очень благодарен Андрею, очень благодарен людям, которые сейчас действительно помогали тому, чтобы я вернулся в Украину", – сказал Ребров.
Напомним, что ранее Ребров работал с арабским "Аль-Ахли".
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