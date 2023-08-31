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Ребров: Инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, был Ермак

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тот самый, который руководитель Офиса президента

Ребров: Инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, был Ермак

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, что инициатором его решения принять национальную команду был руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я знаю Андрея очень давно. До того момента, когда он стал помощником президента. Он очень порядочный человек.

Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России.

Я очень благодарен Андрею, очень благодарен людям, которые сейчас действительно помогали тому, чтобы я вернулся в Украину", – сказал Ребров.

Напомним, что ранее Ребров работал с арабским "Аль-Ахли".

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В статье: Сергей Ребров Украина Андрей Ермак
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Источник:
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Комментарии (5)
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Іван С (Луцьк)
31.08.2023 в 18:14
Дніще
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0
0
avatar
ukrop68 (Львів)
31.08.2023 в 17:57
Бл......ять! Більше не хочу Реброва ні чути,ні бачити! Ото зашквар!!!!
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+1
0
Харьковчанин (Харків)
31.08.2023 в 16:57
блеат, Ермак шо Вла...., тхфу ты.... всё благодаря ему в стране, кормчий наш. Дело секретаря – офис в порядке держать, а не страной руководить и схематозами управлять
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+2
0
MaximSK (Киев)
31.08.2023 в 17:34
Если бы ты пообщался бы с Ермаком, то изменил бы мнение свое. он хороший политик и на своем месте находится, нам повезло с ним
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0
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.08.2023 в 18:01
Я впевнений , що як би ти поспілкувався з Алозійовичем , ти теж змінив би думку про нього як політика .
0
0

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