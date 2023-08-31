Ребров: Инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, был Ермак

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, что инициатором его решения принять национальную команду был руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я знаю Андрея очень давно. До того момента, когда он стал помощником президента. Он очень порядочный человек.

Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России.

Я очень благодарен Андрею, очень благодарен людям, которые сейчас действительно помогали тому, чтобы я вернулся в Украину", – сказал Ребров.