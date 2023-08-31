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Диалло получил дебютный вызов в национальную сборную Сенегала

Премьер-лига
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Ждем дебют

Диалло получил дебютный вызов в национальную сборную Сенегала

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Самба Диалло вызван в сборную Сенегала для подготовки и участия в матче квалификации Кубка африканских наций-2023 против Руанды (9 сентября).

Для Самбы это дебютный вызов национальной команде. Ранее Диалло выступал за юниорские и молодежные сборные своей страны, в частности став победителем Кубка африканских наций U20.

Этим поединком сборная Сенегала завершит отборочный раунд в финальный турнир, куда пробилась досрочно.

Добавим, что финальный турнир Кубка африканских наций-2023 состоится с 13 января по 11 февраля 2024-го в Кот-д’Ивуаре.

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В статье: Сенегал Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
ФК Динамо

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