Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диалло получил дебютный вызов в национальную сборную Сенегала
Ждем дебют
fcdynamo.com
Полузащитник "
Для Самбы это дебютный вызов национальной команде. Ранее Диалло выступал за юниорские и молодежные сборные своей страны, в частности став победителем Кубка африканских наций U20.
Этим поединком сборная Сенегала завершит отборочный раунд в финальный турнир, куда пробилась досрочно.
Добавим, что финальный турнир Кубка африканских наций-2023 состоится с 13 января по 11 февраля 2024-го в Кот-д’Ивуаре.
Популярное сейчас
- Заря - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние в 700 километров - Зеленский
- Киевское дерби и визит Шахтера в Ровно. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО