Диалло получил дебютный вызов в национальную сборную Сенегала

Полузащитник " Динамо " Самба Диалло вызван в сборную Сенегала для подготовки и участия в матче квалификации Кубка африканских наций-2023 против Руанды (9 сентября).

Для Самбы это дебютный вызов национальной команде. Ранее Диалло выступал за юниорские и молодежные сборные своей страны, в частности став победителем Кубка африканских наций U20.

Этим поединком сборная Сенегала завершит отборочный раунд в финальный турнир, куда пробилась досрочно.

Добавим, что финальный турнир Кубка африканских наций-2023 состоится с 13 января по 11 февраля 2024-го в Кот-д’Ивуаре.