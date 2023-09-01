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Якубу вернулся в Ворсклу

Премьер-лига
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Нигериец заявлен на УПЛ

Якубу вернулся в Ворсклу

Новина українською

23-летний нигерийский защитник Наджиб Якубу вернулся в "Ворсклу" и будет выступать за полтавчан в нынешнем сезоне.

Полтавчане заявили игрока на сезон УПЛ, профиль защитника уже есть под 25-м номером в заявке команды на сайте УПЛ.

Напомним, что Якубу играет за "Ворсклу" с 2018 года, а егоеЕго контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Впрочем, после начала полномасштабной войны нигериец на правах аренды перешел в финский "Ильвес Тампере", где в прошлом сезоне провел 10 поединков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Наджиб Якубу
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Источник:
УПЛ

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