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Бабич: Похоже, футболисты Шахтера еще не до конца понимают требования Ван Леувена
Тренер считает, что команде нужно время
Фото: ФК Кривбасс
Украинский тренер Александр Бабич проанализировал перестройку "Шахтера" и объяснил, к какому футболу стремится наставник "горняков" Патрик ван Леувен.
— Команда начала меньше играть из-за контроля мяча и больше применять вертикальные ускоряющие передачи. Но предполагаю, что футболисты еще не максимально четко понимают требования Ван Леувена, чтобы довести их до автоматизма.
Также бросается в глаза, что у "Шахтера" нетипично много красных и ненужных желтых карточек. Прежде всего, это говорит о том, что где-то игроки не успевают переключиться или неправильно переключаются с атаки на оборону.
– С чем это связано?
— Комплексно – команда тренируется под очень большой нагрузкой, которая является подготовкой к групповому этапу ЛЧ. Плюс им нужно время, чтобы понять все принципы игры ван Леувена. В первую очередь им важно уделить внимание работе в обороне и возвращению в оборону, чтобы избежать ошибок в ЛЧ, - сказал тренер.
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