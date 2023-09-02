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Козак: Соперник много лежал на поле. А мы продолжали гнуть свою линию

Премьер-лига
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Хавбек "Полесья" о победе над "пивоварами"

Козак: Соперник много лежал на поле. А мы продолжали гнуть свою линию

Офіційний сайт Полісся/Автор невідомий

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Полузащитник "Полесья" и автор второго гола в ворота "Оболони" Артем Козак поделился мнениями после матча.

"Игра была действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией, много фолов, соперник много лежал на поле, где-то моментами, мне кажется, тянул время. А мы — молодцы, не считаясь с этим, продолжали гнуть свою линию. Мы получили результат.

Что касается пенальти, то надо смотреть повтор. Из того, что я знаю, наступили на ногу и от ноги Эмиля оттолкнулся игрок. Еще первый эпизод меня смутил, когда игрок попал себе в руку, но рефери сказал, что по правилам это не считается игрой рукой, потому что он нечаянно ударил себе в руку", - рассказал 25-летний хавбек.

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В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Артем Козак
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Источник:
ФК "Полесье"

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