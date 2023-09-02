Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козак: Соперник много лежал на поле. А мы продолжали гнуть свою линию
Хавбек "Полесья" о победе над "пивоварами"
Офіційний сайт Полісся/Автор невідомий
Полузащитник "Полесья" и
"Игра была действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией, много фолов, соперник много лежал на поле, где-то моментами, мне кажется, тянул время. А мы — молодцы, не считаясь с этим, продолжали гнуть свою линию. Мы получили результат.
Что касается пенальти, то надо смотреть повтор. Из того, что я знаю, наступили на ногу и от ноги Эмиля оттолкнулся игрок. Еще первый эпизод меня смутил, когда игрок попал себе в руку, но рефери сказал, что по правилам это не считается игрой рукой, потому что он нечаянно ударил себе в руку", - рассказал 25-летний хавбек.
Популярное сейчас
- ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0
- Во втором туре – поездка в Исландию. Стал известен календарь Зари в групповом этапе ЛК
- Все плохо, если вратари – лучшие игроки на поле. Об итогах плей-офф для Динамо, Днепра-1 и Зари
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО