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Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра без особой интриги

Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В Минае в рамках шестого тура одноименная команда принимала "Шахтер". "Горняки" провели далеко не лучший свой матч, но даже этого хватило, чтобы разгромить соперника. И сколько бы ни жаловался на работу судей гость матча Николай Тищенко – арбитры здесь ни при чем. Просто соперники – из разных весовых категорий.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбола Александр Приходько. Его подборка лучших работ – в этой фотогалерее.

Фотогалерея

Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 2Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 3Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 6Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 4Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 5Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 7Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 8Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 9Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 2Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 3Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 4Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 5Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 6Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 7Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 8Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 9Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 10Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 2Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 3Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 4Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 6Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 5Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 7Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 8Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 9Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 2Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 3Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 4Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 5Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 6Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 7Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 8Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 2Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 1Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 2Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 3Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 4Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 5Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 6Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 7Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 8Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 9Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 10Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4 - фото 11

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В статье: Шахтер (Донецк) фото ФК Минай
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.09.2023 в 00:43
Ага: Шахтар представляє Хазяїна, а Минай лише один з його дрібних прислужників.
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