Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4

В Минае в рамках шестого тура одноименная команда принимала "Шахтер". "Горняки" провели далеко не лучший свой матч, но даже этого хватило, чтобы разгромить соперника. И сколько бы ни жаловался на работу судей гость матча Николай Тищенко – арбитры здесь ни при чем. Просто соперники – из разных весовых категорий.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбола Александр Приходько. Его подборка лучших работ – в этой фотогалерее.

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