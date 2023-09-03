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Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4
Игра без особой интриги
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В Минае в рамках шестого тура одноименная команда принимала "Шахтер". "Горняки" провели далеко не лучший свой матч, но даже этого хватило, чтобы разгромить соперника. И сколько бы ни жаловался на работу судей гость матча Николай Тищенко – арбитры здесь ни при чем. Просто соперники – из разных весовых категорий.
На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбола Александр Приходько. Его подборка лучших работ – в этой фотогалерее.
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.09.2023 в 00:43
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