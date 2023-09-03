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Мы с ним судимся, - в Днепре-1 рассказали, пригласили ли бы Йовичевича еще раз
В команде хорвата считают предателем
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман исключает возможность того, что бывший главный тренер Игорь Йовичевич вернется в команду.
– Если Йовичевич прекратит работу в Саудовской Аравии, не рассматриваете ли вариант его возвращения?
– Нет. Если человек однажды изменил, зачем его снова приглашать? У нас с Йовичевичем плохие отношения. Мы с ним судимся, – сказал Фридман.
Напомним, Игорь Йовичевич покинул "Днепр-1" и возглавил "Шахтер" перед началом прошлого сезона. С "Шахтером" он выиграл чемпионат Украины, но покинул клуб после завершения сезона. После этого он возглавил саудовский клуб "Аль-Раед".
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