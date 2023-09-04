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Колос подписал вратаря Мысака
Несколько дней назад он разорвал контракт с "Днепром-1"
Фото: ФК Колос
"Колос" объявил о переходе 31-летнего голкипера Романа Мысака.
Контракт рассчитан на 1 год.
Мысак - воспитанник Академии "Карпат", который кроме львовского клуба успел поиграть за датский "Орхус", черниговскую "Десну", китайский "Намдинь", армянский "Алашкерт" и "Днепр-1".
По данным Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Мысак играл за "Алашкерт" - 3 матча, 2 пропущенных гола и 2 игры на ноль. Рыночная стоимость Романа оценивается в 125 тысяч евро.
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