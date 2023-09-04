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Колос подписал вратаря Мысака

Премьер-лига
(1 голосов)

Несколько дней назад он разорвал контракт с "Днепром-1"

Колос подписал вратаря Мысака

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" объявил о переходе 31-летнего голкипера Романа Мысака.

Контракт рассчитан на 1 год.

Мысак - воспитанник Академии "Карпат", который кроме львовского клуба успел поиграть за датский "Орхус", черниговскую "Десну", китайский "Намдинь", армянский "Алашкерт" и "Днепр-1".

По данным Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Мысак играл за "Алашкерт" - 3 матча, 2 пропущенных гола и 2 игры на ноль. Рыночная стоимость Романа оценивается в 125 тысяч евро.

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В статье: Роман Мысак Колос (Ковалевка)
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Источник:
koloskovalivka.com

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
04.09.2023 в 09:33
Перекотиполе!
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