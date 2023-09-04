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Дидык: Недовольны результатом - должны были обыгрывать Металлист 1925
Играя в большинстве, львовяне не дожали соперника
fcrukh.com
Защитник "Руха" Роман Дидык поделился впечатлениями от игры 6-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (1:1).
"Мы недовольны результатом. Это должна была быть выигрышная игра для нас, еще и соперник доигрывал матч в меньшинстве. Мы прижали "Металлист 1925" к их воротам, но не реализовали свои моменты. Для нас это станет уроком", - сказал Дидык.
Напомним, что после шести туров УПЛ "Рух" занимает 4-е место в турнирной таблице.
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Источник:ФК Рух
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