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Дидык: Недовольны результатом - должны были обыгрывать Металлист 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Играя в большинстве, львовяне не дожали соперника

Дидык: Недовольны результатом - должны были обыгрывать Металлист 1925

fcrukh.com

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Защитник "Руха" Роман Дидык поделился впечатлениями от игры 6-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (1:1).

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"Мы недовольны результатом. Это должна была быть выигрышная игра для нас, еще и соперник доигрывал матч в меньшинстве. Мы прижали "Металлист 1925" к их воротам, но не реализовали свои моменты. Для нас это станет уроком", - сказал Дидык.

Напомним, что после шести туров УПЛ "Рух" занимает 4-е место в турнирной таблице.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух

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