Дидык: Недовольны результатом - должны были обыгрывать Металлист 1925

Защитник "Руха" Роман Дидык поделился впечатлениями от игры 6-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (1:1).

"Мы недовольны результатом. Это должна была быть выигрышная игра для нас, еще и соперник доигрывал матч в меньшинстве. Мы прижали "Металлист 1925" к их воротам, но не реализовали свои моменты. Для нас это станет уроком", - сказал Дидык.