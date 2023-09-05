Динамо назвало пятерку кандидатов на звание лучшего игрока августа

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам августа.

В минувшем месяце киевляне провели шесть матчей, четыре из которых - в еврокубках. Всего можно проголосовать за пятерых игроков. На награду претендуют Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат, Виталий Буяльский.

Бущан отыграл два матча на ноль, Ярмоленко забил три гола, в активе Шапаренко, Ваната и Буяльского - по одному забитому мячу.

Голосование проходит в официальном Telegram-канале киевлян.