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Динамо назвало пятерку кандидатов на звание лучшего игрока августа
Голосование проходит в Telegram
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам августа.
В минувшем месяце киевляне провели шесть матчей, четыре из которых - в еврокубках. Всего можно проголосовать за пятерых игроков. На награду претендуют Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат, Виталий Буяльский.
Бущан отыграл два матча на ноль, Ярмоленко забил три гола, в активе Шапаренко, Ваната и Буяльского - по одному забитому мячу.
Голосование проходит в официальном Telegram-канале киевлян.
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