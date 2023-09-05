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Динамо назвало пятерку кандидатов на звание лучшего игрока августа

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование проходит в Telegram

Динамо назвало пятерку кандидатов на звание лучшего игрока августа

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам августа.

В минувшем месяце киевляне провели шесть матчей, четыре из которых - в еврокубках. Всего можно проголосовать за пятерых игроков. На награду претендуют Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат, Виталий Буяльский.

Бущан отыграл два матча на ноль, Ярмоленко забил три гола, в активе Шапаренко, Ваната и Буяльского - по одному забитому мячу.

Голосование проходит в официальном Telegram-канале киевлян.

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В статье: Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владислав Ванат
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
05.09.2023 в 09:35
кращий серед гірших
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