Гуцуляк: Сказать, что Кучер не тренер - это как-то неправильно

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк не согласен со словами почетного президента днепровского клуба Юрия Березы о Александре Кучере и Евгении Красникове.

"Все проделали хорошую работу и сказать, что она была плохая или Кучер не тренер - это как-то неправильно.

По мнению Березы, команда вылетела из еврокубков по вине Кучера и Красникова.

Команда была полностью довольна. В прошлом сезоне проделали вместе большую работу. Второе место - это отличный результат, если считать бюджеты "Днепра-1", "Шахтера" и "Динамо". Я думаю, мы со своим бюджетом выжали максимум. Еще и могли стать чемпионами Украины.

Когда главным тренером был Игорь Йовичевич, то видели Березу. Когда уже переехали в Ужгород, то мы не встречались, он только звонил руководителям.

Да, долги есть. На данный момент клуб должен за три месяца", - рассказал Гуцуляк.