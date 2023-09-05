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Гуцуляк: Сказать, что Кучер не тренер - это как-то неправильно

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Днепра-1" отреагировал на интервью президента клуба

Гуцуляк: Сказать, что Кучер не тренер - это как-то неправильно

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк не согласен со словами почетного президента днепровского клуба Юрия Березы о Александре Кучере и Евгении Красникове.

По мнению Березы, команда вылетела из еврокубков по вине Кучера и Красникова.

"Все проделали хорошую работу и сказать, что она была плохая или Кучер не тренер - это как-то неправильно.

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Команда была полностью довольна. В прошлом сезоне проделали вместе большую работу. Второе место - это отличный результат, если считать бюджеты "Днепра-1", "Шахтера" и "Динамо". Я думаю, мы со своим бюджетом выжали максимум. Еще и могли стать чемпионами Украины.

Когда главным тренером был Игорь Йовичевич, то видели Березу. Когда уже переехали в Ужгород, то мы не встречались, он только звонил руководителям.

Да, долги есть. На данный момент клуб должен за три месяца", - рассказал Гуцуляк.

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В статье: Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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ssl2001 (Днепропетровск)
05.09.2023 в 14:05
В Днепре всегда платили и платят с задержкой в три месяца. Хотя, за последние три месяца я бы им не платил совсем. Не заработали. А насчет того, что Гуцуляк не видел Березу в Ужгороде, так Береза в это время на "нуле" все полтора года находится. Мог бы и Гуцуляк подъехать... повидаться
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Не люблю футбол (Хорол)
05.09.2023 в 13:53
Ну теперь понятно,почему вылетели с еврокубков, бесплатно никто не хочет играть
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