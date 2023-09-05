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Гуцуляк: Сказать, что Кучер не тренер - это как-то неправильно
Хавбек "Днепра-1" отреагировал на интервью президента клуба
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк не согласен со словами почетного президента днепровского клуба Юрия Березы о Александре Кучере и Евгении Красникове.
По мнению Березы, команда вылетела из еврокубков по вине Кучера и Красникова.
"Все проделали хорошую работу и сказать, что она была плохая или Кучер не тренер - это как-то неправильно.
Команда была полностью довольна. В прошлом сезоне проделали вместе большую работу. Второе место - это отличный результат, если считать бюджеты "Днепра-1", "Шахтера" и "Динамо". Я думаю, мы со своим бюджетом выжали максимум. Еще и могли стать чемпионами Украины.
Когда главным тренером был Игорь Йовичевич, то видели Березу. Когда уже переехали в Ужгород, то мы не встречались, он только звонил руководителям.
Да, долги есть. На данный момент клуб должен за три месяца", - рассказал Гуцуляк.
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