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Красников: Не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и не общался

Премьер-лига
(1 голосов)

Красников прокомментировал выпад Березы в свой адрес

Красников: Не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и не общался

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Бывший спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников отреагировал на высказывания Юрия Березы в свой адрес.

- Евгений Алексеевич, читали ли вы интервью Юрия Березы, где он жестко высказался о вас и Александре Кучере.

- Вы знаете, после нашего ухода из "Днепра-1" о нас много разговоров в прессе, интернете и где угодно: и хороших, и плохих. Вы не первый журналист, кто мне позвонил по этому вопросу.

- И все же, вам есть что ответить на тезисы, изложенные в интервью Юрия Березы?

- Интервью Березы я не читал. Я не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и ни разу с ним не общался.

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- Как вы оцените вашу с Кучером работу в "Днепре-1"?

- Мерилом работы в футболе является результат. Нам удалось создать боеспособный коллектив. В прошлом сезоне "Днепр-1" до предпоследнего тура боролся за чемпионство в УПЛ, вышел из группы Лиги конференций, заработал деньги в еврокубках, и Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Как говорят в футболе: счет на табло.

- Чья заслуга в трансфере Довбика из "Днепра-1" в "Жирону"?

- Прежде всего, это заслуга самого Артема, который забил 24 гола в прошлом сезоне. Но, кроме того, что он замечательный футболист, он еще порядочный человек. Артем мог уйти свободным агентом и получить лучший контракт, а его агент Алексей Люндовский - хорошие комиссионные. К чести Артема и его агента, он продлил контракт с "Днепром-1" и дал заработать приличные деньги клубу, в котором стал звездой, - рассказал Красников.

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В статье: Евгений Красников СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
05.09.2023 в 10:46
ха-ха-ха
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