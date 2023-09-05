Сарапий: Днепр-1 достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым

Полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал высказывания почётного президента днепровского клуба Юрия Березы в адрес Александра Кучера и Евгения Красникова.

"Я, конечно, читал интервью Березы. Я совсем не согласен со словами президента "Днепра-1" в сторону Кучера и Красникова. "Днепр-1" до последнего боролся за чемпионство, впервые получил серебряные медали, получил возможность побороться за Лигу чемпионов, вышел из группы Лиги конференций. Это самый успешный сезон клуба.

И в "Металлисте", и в "Днепре-1" мне с ними работалось прекрасно. Это профессионалы, которые знают свое дело. "Днепр-1" достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым, поэтому, считаю, что это были некорректные высказывания в их адрес.

Березу лично не видел. Он звонил к нам в Словакию накануне матча против "Спартака" (Трнава), сказал напутственные слова, пожелал удачи.