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Сарапий: Днепр-1 достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым
Хавбек не согласен со словами президента днепровского клуба
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал высказывания почётного президента днепровского клуба Юрия Березы в адрес Александра Кучера и Евгения Красникова.
"Я, конечно, читал интервью Березы. Я совсем не согласен со словами президента "Днепра-1" в сторону Кучера и Красникова. "Днепр-1" до последнего боролся за чемпионство, впервые получил серебряные медали, получил возможность побороться за Лигу чемпионов, вышел из группы Лиги конференций. Это самый успешный сезон клуба.
И в "Металлисте", и в "Днепре-1" мне с ними работалось прекрасно. Это профессионалы, которые знают свое дело. "Днепр-1" достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым, поэтому, считаю, что это были некорректные высказывания в их адрес.
Березу лично не видел. Он звонил к нам в Словакию накануне матча против "Спартака" (Трнава), сказал напутственные слова, пожелал удачи.
Есть ли долги по зарплате? Это будет некорректно с моей стороны. Но скажу так, что хотелось бы, чтобы было лучше, чем сейчас", - сказал Сарапий в комментарии Українському футболу.
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