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Сарапий: Днепр-1 достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым

Премьер-лига
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Хавбек не согласен со словами президента днепровского клуба

Сарапий: Днепр-1 достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал высказывания почётного президента днепровского клуба Юрия Березы в адрес Александра Кучера и Евгения Красникова.

"Я, конечно, читал интервью Березы. Я совсем не согласен со словами президента "Днепра-1" в сторону Кучера и Красникова. "Днепр-1" до последнего боролся за чемпионство, впервые получил серебряные медали, получил возможность побороться за Лигу чемпионов, вышел из группы Лиги конференций. Это самый успешный сезон клуба.

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И в "Металлисте", и в "Днепре-1" мне с ними работалось прекрасно. Это профессионалы, которые знают свое дело. "Днепр-1" достиг высоких результатов с Кучером и Красниковым, поэтому, считаю, что это были некорректные высказывания в их адрес.

Березу лично не видел. Он звонил к нам в Словакию накануне матча против "Спартака" (Трнава), сказал напутственные слова, пожелал удачи.

Есть ли долги по зарплате? Это будет некорректно с моей стороны. Но скажу так, что хотелось бы, чтобы было лучше, чем сейчас", - сказал Сарапий в комментарии Українському футболу.

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В статье: СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Комментарии (3)
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vladislav (Харьков)
05.09.2023 в 14:29
А хто такий Сарапій ? Хто знає, напишіть.
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ssl2001 (Днепропетровск)
05.09.2023 в 13:57
Береза, про якого йде мова є почесним президентом Дніпра-1. Президентом є його син Максим Береза. Обидва знаходяться на нулі з початку війни, тому їм до Ужгорода діставатися було аж ніяк. Саме тому футболісти їх й не бачили. Нічого, тепер у Дніпрі будуть бачитись частіше.
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+1
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Cassid (Kiev)
05.09.2023 в 12:48
Береза настолько серьезный и "залучений" президент, что его не видели ни игроки, ни руководитель селекционной службы.
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0
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