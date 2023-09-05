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Новым капитаном Динамо будет Буяльский, - СМИ

Премьер-лига
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Ярмоленко будет вице-капитаном

Новым капитаном Динамо будет Буяльский, - СМИ

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Стало известно, кто будет новым капитаном "Динамо" после ухода Сергея Сидорчука.

Как сообщает ТаТоТаке, отличительный знак на плече в киевской команде теперь будет у Виталия Буяльского.

Андрей Ярмоленко, по информации источника, станет одним из вице-капитанов "Динамо".

Напомним, что действующий капитан киевлян Сергей Сидорчук перешел в бельгийский "Вестерло", подписав контракт на три года.

30-летний Буяльский находится в структуре "Динамо" с 2010 года, он дебютировал 26 мая 2013 года и с того момента провел за киевскую команду 299 матчей.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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