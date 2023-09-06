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Шахтер назвал лучшего игрока команды в августе

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего участие в голосовании приняли 7 839 респондентов

Шахтер назвал лучшего игрока команды в августе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в августе. По результатам опроса болельщиков в соцсетях победителем стал полузащитник Дмитрий Крыськив.

За 22-летнего хавбека отдали свои голоса 3 115 болельщиков (39,7% опрошенных). Второе место занял защитник Николай Матвиенко (3 091 голос), третье - хавбек Алексей Кащук (884), а замкнул четверку лучших форвард Даниил Сикан (749).

Всего участие в голосовании приняли 7 839 респондентов.

В августе Крыськив выходил в стартовом составе "горняков" во всех 4 матчах чемпионата Украины и стал лучшим в УПЛ по системе гол + пас. На счету полузащитника - дубль и 2 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Даниил Сикан Алексей Кащук Дмитрий Крыськив
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Источник:
shakhtar.com

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