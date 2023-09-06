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Шахтер назвал лучшего игрока команды в августе
Всего участие в голосовании приняли 7 839 респондентов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в августе. По результатам опроса болельщиков в соцсетях победителем стал полузащитник Дмитрий Крыськив.
За 22-летнего хавбека отдали свои голоса 3 115 болельщиков (39,7% опрошенных). Второе место занял защитник Николай Матвиенко (3 091 голос), третье - хавбек Алексей Кащук (884), а замкнул четверку лучших форвард Даниил Сикан (749).
Всего участие в голосовании приняли 7 839 респондентов.
В августе Крыськив выходил в стартовом составе "горняков" во всех 4 матчах чемпионата Украины и стал лучшим в УПЛ по системе гол + пас. На счету полузащитника - дубль и 2 ассиста.
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