Названы лучшие игрок и тренер 6-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив журналистов и болельщиков, определила самых ярких футболиста и наставника 6-го тура.

По итогам голосования победу одержали полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака и тренер этой же команды Юрий Вернидуб.

Криворожский клуб на выезде разгромил "Колос" (3:0) и закрепился в первой тройке чемпионата. На счету Задераки дубль в ворота ковалевского клуба.