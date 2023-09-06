Премьер-лига
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Названы лучшие игрок и тренер 6-го тура УПЛ
Награды получил дуэт из Кривого Рога
Фото: fckryvbas.com
Украинская Премьер-Лига, опросив журналистов и болельщиков, определила самых ярких футболиста и наставника 6-го тура.
По итогам голосования победу одержали полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака и тренер этой же команды Юрий Вернидуб.
Криворожский клуб на выезде разгромил "Колос" (3:0) и закрепился в первой тройке чемпионата. На счету Задераки дубль в ворота ковалевского клуба.
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Источник:УПЛ
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