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Названы лучшие игрок и тренер 6-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Награды получил дуэт из Кривого Рога

Названы лучшие игрок и тренер 6-го тура УПЛ

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив журналистов и болельщиков, определила самых ярких футболиста и наставника 6-го тура.

По итогам голосования победу одержали полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака и тренер этой же команды Юрий Вернидуб.

Криворожский клуб на выезде разгромил "Колос" (3:0) и закрепился в первой тройке чемпионата. На счету Задераки дубль в ворота ковалевского клуба.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Максим Задерака
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Источник:
УПЛ

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