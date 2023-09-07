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Гендир Черноморца: Арест Кауфмана? Никаких оснований, что у клуба будут проблемы, я не вижу
Руководство говорит, что в клубе все стабильно
Фото: fcdynamo.com
Генеральный директор "
– Анатолий Николаевич, не скажется ли арест Бориса Кауфмана на функционировании "Черноморца"?
– Клуб работает и никаких оснований, что у клуба будут проблемы, я не вижу.
– У нас есть информация, что НАБУ допрашивало руководителей "Черноморца" с правом подписи: вас и других. Это правда?
– Я такого не слышал и не видел. Это фейк.
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