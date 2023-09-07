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Гендир Черноморца: Арест Кауфмана? Никаких оснований, что у клуба будут проблемы, я не вижу

Премьер-лига
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Руководство говорит, что в клубе все стабильно

Гендир Черноморца: Арест Кауфмана? Никаких оснований, что у клуба будут проблемы, я не вижу

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра прокомментировал последние скандальные события вокруг владельца одесского клуба Бориса Кауфмана, которого Высший антикоррупционный суд взял под стражу, обвиняя в нарушении закона.

– Анатолий Николаевич, не скажется ли арест Бориса Кауфмана на функционировании "Черноморца"?

– Клуб работает и никаких оснований, что у клуба будут проблемы, я не вижу.

– У нас есть информация, что НАБУ допрашивало руководителей "Черноморца" с правом подписи: вас и других. Это правда?

– Я такого не слышал и не видел. Это фейк.

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В статье: Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра Борис Кауфман
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