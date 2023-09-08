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Три игрока Металлиста 1925 вернулись в строй
Команда готовится к матчу с "Зарей"
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" возобновил тренировочный процесс после трех дней отдыха, сообщает пресс-служба клуба.
В общую группу вернулся защитник Евгений Ткачук, а также полузащитники Константин Бычек и Дмитрий Кравченко.
Напомним, харьковская команда готовится к матчу 7-го тура УПЛ против луганской "Зари". Игра состоится 15 сентября и начнется в 18:30.
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