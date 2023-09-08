Три игрока Металлиста 1925 вернулись в строй

"Металлист 1925" возобновил тренировочный процесс после трех дней отдыха, сообщает пресс-служба клуба.

В общую группу вернулся защитник Евгений Ткачук, а также полузащитники Константин Бычек и Дмитрий Кравченко.

Напомним, харьковская команда готовится к матчу 7-го тура УПЛ против луганской "Зари". Игра состоится 15 сентября и начнется в 18:30.