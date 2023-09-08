  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три игрока Металлиста 1925 вернулись в строй
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три игрока Металлиста 1925 вернулись в строй

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда готовится к матчу с "Зарей"

Три игрока Металлиста 1925 вернулись в строй

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" возобновил тренировочный процесс после трех дней отдыха, сообщает пресс-служба клуба.

В общую группу вернулся защитник Евгений Ткачук, а также полузащитники Константин Бычек и Дмитрий Кравченко.

Напомним, харьковская команда готовится к матчу 7-го тура УПЛ против луганской "Зари". Игра состоится 15 сентября и начнется в 18:30.

Читайте такжеМеталлисту 1925 пришлось отменить спарринг
По теме
yellow-arrow
Бланко покинул Днепр-1: источник назвал новый клуб аргентинца
yellow-arrow
Мирон Маркевич: Увольнение Луческу ничего не изменит
yellow-arrow
Галатасарай не собирается выплачивать Шахтеру компенсацию за Тете
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Ткачук Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко Константин Бычек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде