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Александрия подписала Антона Кравченко
На правах свободного агента
ФК "Олександрія" / Автор невідомий
Официальный сайт "Александрии" объявил о подписании нового защитника. Им стал 32-летний Антон Кравченко.
Футболист пополнил ряды команды Руслана Ротаня на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30-го июня 2024-го года.
Предыдущим клубом Кравченко была венгерская "Кишварда". Антон является воспитанником днепропетровского "Днепра". Также за свою игровую карьеру защитник успел поиграть "Волынь", "Гелиос", "Титан", "Сталь", "Олимпик" и "Карабюкспор".
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