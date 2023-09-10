Александрия подписала Антона Кравченко

Официальный сайт "Александрии" объявил о подписании нового защитника. Им стал 32-летний Антон Кравченко.

Футболист пополнил ряды команды Руслана Ротаня на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30-го июня 2024-го года.

Предыдущим клубом Кравченко была венгерская "Кишварда". Антон является воспитанником днепропетровского "Днепра". Также за свою игровую карьеру защитник успел поиграть "Волынь", "Гелиос", "Титан", "Сталь", "Олимпик" и "Карабюкспор".