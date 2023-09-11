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Капитан Ворсклы восстановился после травмы и готов сыграть с Динамо
Владимир Чеснаков уже в обойме
Фото: ФК Ворскла
Футболисты "
После незначительного повреждения уже восстановился принявший участие в двусторонней игре капитан полтавчан Владимир Чеснаков.
Главный тренер Виктор Скрипник может на него рассчитывать в следующем календарном поединке – с "Динамо", который состоится 18 сентября.
А вот легионеры полтавчан Фелипе и Лукас продолжают восстанавливаться после травм.
Напомним, что на данный момент "Ворскла", набрав после 5 матчей 9 баллов, занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
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