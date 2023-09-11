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Капитан Ворсклы восстановился после травмы и готов сыграть с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Чеснаков уже в обойме

Капитан Ворсклы восстановился после травмы и готов сыграть с Динамо

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Футболисты "Ворсклы" заполнили сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ двусторонней, поскольку спарринг-партнера найти не удалось.

После незначительного повреждения уже восстановился принявший участие в двусторонней игре капитан полтавчан Владимир Чеснаков.

Главный тренер Виктор Скрипник может на него рассчитывать в следующем календарном поединке – с "Динамо", который состоится 18 сентября.

А вот легионеры полтавчан Фелипе и Лукас продолжают восстанавливаться после травм.

Напомним, что на данный момент "Ворскла", набрав после 5 матчей 9 баллов, занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
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Источник:
sport.ua

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