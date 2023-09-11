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Вацко опровергает интерес к Шапаренко со стороны Трабзонспора
Николай, вероятно, остается в киевском клубе
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Украинский журналист и комментатор Виткор Вацко опровергает информацию турецких СМИ об интересе "Трабзонспора" к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко.
По данным источника, данная информация не соответствует действительности.
Ранее местные СМИ писали, что у турецкого клуба есть проблемы в центре поля, поэтому турки планируют усилить среднюю линию до закрытия трансферного окна, который закрывается в Турции 15-го сентября.
В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие во всех матчах "Динамо", отметившись одним голом и одним ассистом.
Также недавно Шапаренко получил травму и пропустит порядка трех недель.
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