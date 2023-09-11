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Вацко опровергает интерес к Шапаренко со стороны Трабзонспора

Премьер-лига
(1 голосов)

Николай, вероятно, остается в киевском клубе

Вацко опровергает интерес к Шапаренко со стороны Трабзонспора

Скриншот з відео

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Украинский журналист и комментатор Виткор Вацко опровергает информацию турецких СМИ об интересе "Трабзонспора" к полузащитнику "Динамо" Николаю Шапаренко.

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По данным источника, данная информация не соответствует действительности.

Ранее местные СМИ писали, что у турецкого клуба есть проблемы в центре поля, поэтому турки планируют усилить среднюю линию до закрытия трансферного окна, который закрывается в Турции 15-го сентября.

В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие во всех матчах "Динамо", отметившись одним голом и одним ассистом.

Также недавно Шапаренко получил травму и пропустит порядка трех недель.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Вацко Live

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