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Шахтер избавится от Лукаса Тейлора. Защитник уже не находится с командой

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец не нужен тренерскому штабу

Шахтер избавится от Лукаса Тейлора. Защитник уже не находится с командой

ФК Шахтер

Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" не входит в планы тренерского штаба "горняков". Как сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский, "горняки" сейчас пытаются избавиться от игрока . Сам бразилец уже не находится в команде.

"Лукас Тейлор уже не находится в "Шахтере". Он физически не находится в команде. Он уехал и я так понимаю, с ним достаточно строго разошлись.

Игрок сейчас ищет себе клуб и "Шахтер" найдет возможность, чтобы его технически избавиться, – сказал Спиваковский.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер арендовал Тейлора из ПАОКа, а этим летом украинский клуб выкупил его у греков по условиям первоначального соглашения.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лукас Тейлор
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2023 в 23:00
нулячий
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+1
0
JudgeDredd (Киев)
11.09.2023 в 22:58
Хорошего человека обидели..
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0
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