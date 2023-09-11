Шахтер избавится от Лукаса Тейлора. Защитник уже не находится с командой

Бразильский защитник " Шахтера " не входит в планы тренерского штаба "горняков". Как сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский, "горняки" сейчас пытаются избавиться от игрока . Сам бразилец уже не находится в команде.

"Лукас Тейлор уже не находится в "Шахтере". Он физически не находится в команде. Он уехал и я так понимаю, с ним достаточно строго разошлись. Игрок сейчас ищет себе клуб и "Шахтер" найдет возможность, чтобы его технически избавиться, – сказал Спиваковский.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер арендовал Тейлора из ПАОКа, а этим летом украинский клуб выкупил его у греков по условиям первоначального соглашения.