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Шахтер избавится от Лукаса Тейлора. Защитник уже не находится с командой
Бразилец не нужен тренерскому штабу
ФК Шахтер
Бразильский защитник "
"Лукас Тейлор уже не находится в "Шахтере". Он физически не находится в команде. Он уехал и я так понимаю, с ним достаточно строго разошлись.
Игрок сейчас ищет себе клуб и "Шахтер" найдет возможность, чтобы его технически избавиться, – сказал Спиваковский.
Напомним, в прошлом сезоне Шахтер арендовал Тейлора из ПАОКа, а этим летом украинский клуб выкупил его у греков по условиям первоначального соглашения.
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