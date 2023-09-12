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Александрия оформила трансфер полузащитника из Бразилии
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" достигла соглашения с "Васко да Гама" относительно полноценного трансфера полузащитника Хуана Альвина Безерра.
Контракт игрока с "горожанами" рассчитан на три года - до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба александрийцев.
Он уже заявлен на сезон по списку "Б". Легионер будет играть под 33-м номером.
Безерра родился 16 февраля 2003 года в Рио-де-Жанейро. Футболист является воспитанником ФК "Васко да Гама". Представлял клуб в командах U-17 и U-20. В общем, сыграл 31 матч, отметившись 8 забитыми голами.
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