Александрия оформила трансфер полузащитника из Бразилии

"Александрия" достигла соглашения с "Васко да Гама" относительно полноценного трансфера полузащитника Хуана Альвина Безерра.

Контракт игрока с "горожанами" рассчитан на три года - до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба александрийцев.

Он уже заявлен на сезон по списку "Б". Легионер будет играть под 33-м номером.

Безерра родился 16 февраля 2003 года в Рио-де-Жанейро. Футболист является воспитанником ФК "Васко да Гама". Представлял клуб в командах U-17 и U-20. В общем, сыграл 31 матч, отметившись 8 забитыми голами.