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Александрия оформила трансфер полузащитника из Бразилии

Премьер-лига
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Александрия оформила трансфер полузащитника из Бразилии

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" достигла соглашения с "Васко да Гама" относительно полноценного трансфера полузащитника Хуана Альвина Безерра.

Контракт игрока с "горожанами" рассчитан на три года - до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба александрийцев.

Он уже заявлен на сезон по списку "Б". Легионер будет играть под 33-м номером.

Безерра родился 16 февраля 2003 года в Рио-де-Жанейро. Футболист является воспитанником ФК "Васко да Гама". Представлял клуб в командах U-17 и U-20. В общем, сыграл 31 матч, отметившись 8 забитыми голами.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія

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