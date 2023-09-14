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Днепр-1 представил Максимова в качестве главного тренера
Теперь официально
scdnipro1.com.ua
Известный украинский специалист Юрий Максимов официально представлен главным тренером "
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с тренером рассчитано на два года.
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До недавнего времени 54-летний специалист возглавлял второлиговский "Звягель", а пред этим занимал должность спортивного директора "Полесье".
Также в Украине тренер ранее успел поработать с многими клубами – "Оболонью", ЦСКА, "Кривбассом", донецким "Металлургом", "Ворсклой".
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Источник:СК Дніпро-1
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