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Днепр-1 представил Максимова в качестве главного тренера

Премьер-лига
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Теперь официально

Днепр-1 представил Максимова в качестве главного тренера

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Известный украинский специалист Юрий Максимов официально представлен главным тренером "Днепр-1".

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с тренером рассчитано на два года.

До недавнего времени 54-летний специалист возглавлял второлиговский "Звягель", а пред этим занимал должность спортивного директора "Полесье".

Также в Украине тренер ранее успел поработать с многими клубами – "Оболонью", ЦСКА, "Кривбассом", донецким "Металлургом", "Ворсклой".

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
14.09.2023 в 17:18
Які часи, такі і breaking news
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