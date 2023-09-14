Максимов провел свою первую тренировку в Днепре-1. ФОТО

Новый главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов провел с командой первую тренировку. Занятие длилась чуть больше часа.

После разминки команда выполнила ряд игровых упражнений, а в заключение сыграла непродолжительный матч на все поле.

Юрий Максимов активно участвовал в занятии, постоянно подсказывая и формулируя требования к действиям в определенных игровых ситуациях.

Вместе со всеми полностью тренировки провел ранее восстанавливавшийся после травмы Владимир Адамюк. Также из молодежной сборной Украины вернулись Яков Кинарейкин и Валентин Рубчинский.