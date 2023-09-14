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Максимов провел свою первую тренировку в Днепре-1. ФОТО
У днепрян новый главный тренер
scdnipro1.com.ua
После разминки команда выполнила ряд игровых упражнений, а в заключение сыграла непродолжительный матч на все поле.
Юрий Максимов активно участвовал в занятии, постоянно подсказывая и формулируя требования к действиям в определенных игровых ситуациях.
Вместе со всеми полностью тренировки провел ранее восстанавливавшийся после травмы Владимир Адамюк. Также из молодежной сборной Украины вернулись Яков Кинарейкин и Валентин Рубчинский.
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