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Клищук: На игру с Вересом настраиваемся по-серьезному
Андрей Клищук поделился настроем перед матчем УПЛ
Фото: fckryvbas.com
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о подготовке к домашнему матчу 7 тура УПЛ против "Вереса".
- Андрей, какое настроение в коллективе сейчас перед "Вересом"?
- Все хорошо. Готовимся к следующему матчу на позитиве, в обычном одноразовом режиме. "Верес" - хороший крепкий соперник с бойцовскими качествами, поэтому, понимаем, что поединок будет не из легких. Настраиваемся по-серьезному.
- Паузу в чемпионате "Кривбасс" заполнил спаррингом против "ЛНЗ". Насколько полезным он был?
- Очень полезный и информативный для нас. Тренеры опробовали новые связки, все ребята получили физическую нагрузку и практику. Хороший контрольный матч.
- Есть ли друзья или знакомые в Ровно: с кем-то раньше пересекался?
- Да, есть такие. Жека Паст, например. Тот же Василий Курко. Денис Балан также. Есть и другие, с которыми играл в одной команде или познакомился на футбольных полях, - сказал Клищук.
Матч "Кривбасс" - "Верес" состоится в воскресенье, 17 сентября и начнется в 17:00.
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