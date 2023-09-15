Клищук: На игру с Вересом настраиваемся по-серьезному

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о подготовке к домашнему матчу 7 тура УПЛ против "Вереса".

- Андрей, какое настроение в коллективе сейчас перед "Вересом"?

- Все хорошо. Готовимся к следующему матчу на позитиве, в обычном одноразовом режиме. "Верес" - хороший крепкий соперник с бойцовскими качествами, поэтому, понимаем, что поединок будет не из легких. Настраиваемся по-серьезному.

- Паузу в чемпионате "Кривбасс" заполнил спаррингом против "ЛНЗ". Насколько полезным он был?

- Очень полезный и информативный для нас. Тренеры опробовали новые связки, все ребята получили физическую нагрузку и практику. Хороший контрольный матч.

- Есть ли друзья или знакомые в Ровно: с кем-то раньше пересекался?

- Да, есть такие. Жека Паст, например. Тот же Василий Курко. Денис Балан также. Есть и другие, с которыми играл в одной команде или познакомился на футбольных полях, - сказал Клищук.

Матч "Кривбасс" - "Верес" состоится в воскресенье, 17 сентября и начнется в 17:00.