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Вернидуб – о Тимощуке и Ордеце: Больные люди. Они свой выбор сделали
Тренер жестко раскритиковал предателей Украины
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб ответил на вопросы об Анатолии Тимощуке и Иване Ордеце:
"Я не хочу говорить об этих людях вообще. Это – больные люди. Они свой выбор сделали. Хотя Тимощук очень много говорит о том, что, мол, как же так, почему все его награды аннулировали… А чего он ждал?! Возможно , еще что-нибудь добавят? За то, что он сейчас находится в питерском "Зените" и работает на агрессора?Думаю, здесь все закономерно, все справедливо.
Не понимаю футболистов, которые после 2014 года уехали играть в Россию. И никогда не пойму. Почему именно туда? Разве не было других вариантов? Куда угодно езжайте, чтобы "сорвать" свое – но только не в Россию. Мне от этих моментов очень тяжело.
Да, Ордец с началом полномасштабной войны все же набрался смелости и ушел оттуда, играет сейчас в Германии. Но если он захочет вернуться в Украину – его общество не примет. Никогда. Ни его, ни Тимощука", - сказал Вернидуб.
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