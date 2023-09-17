УПЛ. Днепр-1 - Колос 1:1. Тренер новый, проблемы - старые

Из кризиса обычно выходят постепенно. Мгновенно ничего не происходит. Прекрасно это понимали и в "Днепре-1", рассчитывая свои силы на матч с "Колосом". Команда оказалась в такой яме, что нельзя было ожидать преимущества над соперником в плоскости физического мастерства. Нет слишком существенной разницы между командами и на уровне мастерства. Так что "Днепр-1" мог брать разве что психологией.

То есть заоблачным настроем на матч. Рассчитывать на это были основания, ведь пришел Юрий Максимов, точно умеющий мотивировать. Стрессом стал и переезд из Ужгорода в Днепр. А стресс часто бодрит. Однако для сегодняшнего "Днепра-1" даже эти факторы не стали холодным душем.

Команда крайне вяло, медленно, безвольно провела первый тайм. Практически не создав остроты впереди. Один удар от Гуцуляка, несколько недозревших попыток от Пасича и Кравца нагрузить с фланга. На некотором промежутке времени мяч лучше держался в ногах футболистов "Днепр-1", но это было иллюзией. "Колос" спокойно выдержал потуги "Днепра-1" по натиску и в конце тайма смело мог забивать свой гол.

Велетень воспользовался ошибкой Кравца, который отдал неудачный пас в направлении Сватка, но с глазу на глаз не переиграл Волынца. В конце концов, позже уже Великан соорудил момент для Салабая: и снова "Днепр-1" выручил Волынец. Символично, что лучшим в составе хозяев стал бывший игрок их сегодняшнего соперника.

Юрий Максимов не сумел всколыхнуть коллектив, настроить его как следует перед матчем. Теперь вопрос состоял в том, сумеет ли всколыхнуть в перерыве.

Но где там… Разве что мяч стал двигаться по полю чуть быстрее. Однако "Днепру-1" это не приносило никаких дивидендов. Подходы к воротам завершались примерно на линии штрафной, где "Колос" выстроил солидные редуты.

Впереди ковалевцы не слишком полагались на какой-то креатив, но пригодился стандарт. После подачи со штрафного и удара от "Черноморца" Волынец совершил сейв, но против добивания Салабая он был бессилен. "Колосу" выпал бонус, который, впрочем, растворился в воздухе из-за собственной несуразности. Ничего не было у "Днепра-1", пока сами ковалевцы не допустили потерю в центре поля. Пихаленок быстро разогнал атаку передачей на Гуцуляка, а тот, обработав мяч в штрафной площади, мощно плюхнул в "девятку".

В желании "Днепру-1" было действительно не отказать. Все же команда восприняла энергию Максимова и боролась за победу во втором тайме более вдохновенно, чем в первом. Но ведь старые проблемы с организацией игры никуда не делись. Кравец имел очень хороший момент после углового, но не реализовал его. Еще раньше были апелляции по игре рукой и пенальти, но там защитник "Колоса" сыграл чисто.

Заканчивался матч моментом Филиппова тоже со стандарта и несколькими выходами "Колоса" на чужую половину поля. Из поведения кувалевской команды было видно, что ничья ее устраивает. "Днепр-1" не устраивала, но у него не было сил что-либо изменить. Поэтому так. 1:1.

У Юрия Максимова еще очень много работы. Просто непочатый край.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Василий Остапчук (Сумы), Ярослав Поважный (Харьков)

СК "Днепр-1" - "Колос" 1:1

Голы: Алексей Гуцуляк 68 - Антон Салабай 61

СК "Днепр-1": Евгений Волынец, Эдуард Сарапий, Александр Пихалёнок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Игорь Когут (Александр Филиппов 84), Василий Кравец, Владимир Танчик (Денис Мирошниченко 70), Александр Сваток, Евгений Пасич (Богдан Леднев 56)

"Колос": Кирилл Фесюн, Валерий Бондаренко, Александр Демченко, Владислав Велетень (Сергей Мякушко 70), Диего Сантос (Сергей Болбат 75), Андрей Цуриков, Вадим Милько, Александр Черноморец, Антон Салабай (Денис Безбородько 75, Кирилл Попов 90+5), Валерий Лучкевич, Николай Золотов

Предупреждения: Игорь Когут 26, Руслан Бабенко 58 - Александр Черноморец 42