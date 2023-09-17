Смена тренера не помогла. Днепр-1 - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов

Хотя "Днепр-1" и сменил тренера, но результаты от этого лучше не стали. Клуб не побеждает в четвертой игре подряд.

"Колос" имеет тот же результат. Разница лишь в том, что ковалевский клуб сыграл на 2 поединка больше.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 61 Салабай открыл счет, через 7 минут хозяева его сравняли усилиями Гуцуляка.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

СК "Днепр-1" - "Колос" 1:1

Голы: Алексей Гуцуляк 68 - Антон Салабай 61