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Смена тренера не помогла. Днепр-1 - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Днепр-1 - Колос ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇17.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Смена тренера не помогла. Днепр-1 - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

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Хотя "Днепр-1" и сменил тренера, но результаты от этого лучше не стали. Клуб не побеждает в четвертой игре подряд.

"Колос" имеет тот же результат. Разница лишь в том, что ковалевский клуб сыграл на 2 поединка больше.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 61 Салабай открыл счет, через 7 минут хозяева его сравняли усилиями Гуцуляка.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

СК "Днепр-1" - "Колос" 1:1

Голы: Алексей Гуцуляк 68 - Антон Салабай 61

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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