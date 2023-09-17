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Смена тренера не помогла. Днепр-1 - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов
Днепр-1 - Колос ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇17.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
Хотя "Днепр-1" и сменил тренера, но результаты от этого лучше не стали. Клуб не побеждает в четвертой игре подряд.
"Колос" имеет тот же результат. Разница лишь в том, что ковалевский клуб сыграл на 2 поединка больше.
Оба гола были забиты во втором тайме. На 61 Салабай открыл счет, через 7 минут хозяева его сравняли усилиями Гуцуляка.
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
СК "Днепр-1" - "Колос" 1:1
Голы: Алексей Гуцуляк 68 - Антон Салабай 61
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