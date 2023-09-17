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Вишняк: Мы больше довольны, чем разочарованы ничьей с Днепром-1

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" о матче с командой Максимова

Вишняк: Мы больше довольны, чем разочарованы ничьей с Днепром-1

Фото: koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослава Вишняка прокомментировал ничью с "Днепром-1" в рамках 7-го тура УПЛ.

– Мы очень настороженно относились к матчу. Понимали, что "Днепр-1" вернулся в родной город, и хотелось бы, чтобы это было на постоянной основе, чтобы закончилась война и все наши клубы вернулись в свои дома. Так что этот фактор влиял, плюс новый наставник в команде, перед которым каждый игрок пытался проявить себя с лучшей стороны, поэтому такую мотивацию футболистов соперника мы, конечно, учитывали, готовясь к игре. По тактической схеме, то мы знали, что Юрий Максимов играл в три защитника в Полтаве, поэтому мы такой вариант учитывали. В принципе, все к чему мы готовились, все так и произошло.

В игре получились два разных тайма.

- Первый тайм был равный, возможно в контроле мяча, но созданных острых моментов у нас было больше, которые мы должны были реализовывать. Возможно больше и в целом их у нас было по игре, но здесь мне трудно сказать, я статистику еще не просматривал. Во втором тайме следует отдать должное "Днепру-1", который имеет в своем составе много мастеровитых игроков, а есть и такие, что, на мой взгляд, лучшие в Украине в своем амплуа. Они начали двигаться, мяч стал хорошо ходить, они начали подстраиваться и почувствовали позиции, на которых их видит тренер. Здесь, считаю, что не мы стали хуже играть, а "Днепр-1" прибавил по ходу матча. Плюс забитый нами гол повлиял на действия ребят, ведь с психологической точки зрения уже хотелось сыграть надежнее.

- Ничья для вас положительный результат на "Днепр-Арене"?

- Если бы сказали до игры, то, пожалуй, да. Но так, как складывалась игра, ведь мы забили первый гол, то возможно, хотелось бы большего. Однако не будем гневить Бога. Поблагодарим его, что взяли один зачетный балл, и будем готовиться дальше. Мы больше довольны, чем разочарованы.

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В статье: СК Днепр-1 Ярослав Вишняк
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Источник:
СК "Днепр-1"

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