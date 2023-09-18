УПЛ. Динамо Киев - Ворскла 2:0. Все еще на первом месте

“Мы лидеры чемпионата по потерянным очкам”, – говорили футболисты и тренеры “Динамо” перед матчем с “Ворсклой”. Свой странный статус киевская команда сохранила и после победы в последнем матче седьмого тура УПЛ. Уже на пятой минуте Волошин вывел “Динамо” вперед, а точку в матче на последних минутах поставил вышедший на замену Бенито. За исключением короткого всплеска во втором тайме, “Ворскла” была пассивным участником матча.

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“Динамо” с первых минут демонстрировало хорошую скорость, интенсивность и нацеленность на ворота “Ворсклы”. Забитый гол на пятой минуте стал уже третьим ударом по воротам гостей. Красивая атака в теплых лучах сентябрьского солнца – Андриевский сместился с фланга и выполнил передачу через центр, Ванат поправил ее пяткой, а Волошин освободился от опеки двух защитников, и переиграл Исенко.

“Динамо” могло развивать преимущество. Дубинчак ударил под перекладину (сэйв Исенко), Ванат не попал по воротам, а затем все же забил свой гол, но слегка залез в офсайд перед передачей от Биловара после розыгрыша штрафного.

Помимо всего прочего, киевляне заработали две желтые карточки для “Ворсклы” после срыва контратак. Дуэт Бражко - Андриевский прекрасно работал в центре поля, у “Динамо” не было ошибок в обороне, подводила только эффективность группы игроков атаки. В первом тайме Полтава была пассивной и маловразумительной командой. Одного гола “Динамо” было мало.

#ДинамоВорскла



ʼ45 ⏱️ Перший тайм завершено! Перерва ⏸️



???? Динамо 1️⃣:0️⃣ Ворскла ???? pic.twitter.com/tm02JB8xDk — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 18, 2023

Но “Динамо” этот мяч не забило, и после перерыва игра немного оживилась. “Ворскла” внезапно вспомнила о своих победах в трех последних турах и умении играть в футбол. Действия гостей в атаке оставались примитивными, и с большинство угроз защитники “Динамо” справлялись (в итоге киевляне впервые в сезоне не пропустили), но все же приятно было увидеть немного желания со стороны “Ворсклы”. Лучшим моментом у Полтавы был удар в штангу Кане.

Команда Мирчи Луческу ответила своим попаданием в каркас ворот. Вышедший на замену Кабаев все сделал для забитого гола, но его подвела штанга.

Что не удалось воспитаннику “Черноморца” сделал в итоге Бенито. Нигейрийцу понадобилось шесть минут, чтобы забить свой гол после выхода на замену – отменный пас выполнил Буяльский.

Новый капитан “Динамо” пытался в конце игры и сам найти шанс для забитого гола. Эгоистичные стремление Буяльского никак не повлияли на итоговый счет. 2:0 – “Динамо” поднялось на седьмое место, но имеет еще три матча в запасе.

Украинская Премьер-лига, седьмой тур. Киев, “Динамо им. Лобановского”

“Динамо” Киев – “Ворскла” Полтава 2:0

Голы: Волошин 5, Бенито 83

“Динамо”: Бущан – Дубинчак, Биловар, Попов, Караваев – Андриевский (Рамадани 86), Бражко – Волошин (Кабаев 60), Буяльский, Ярмоленко – Ванат (Бенито 77)

“Ворскла”: Исенко – Корниенко, Сантана, Павлюк, Пердута – Скляр (Черныш 89), Челядин (Хрыпчук 89) – Бацула (Островский 76), Нестеренко (Крупский 62), Кане (Тиагуиньо 90) – Степанюк

Предупреждения: Сантана 29, Скляр 38, Корниенко 44