УПЛ. Динамо Киев - Ворскла 2:0. Все еще на первом месте

“Мы лидеры чемпионата по потерянным очкам”, – говорили футболисты и тренеры “Динамо” перед матчем с “Ворсклой”. Свой странный статус киевская команда сохранила и после победы в последнем матче седьмого тура УПЛ. Уже на пятой минуте Волошин вывел “Динамо” вперед, а точку в матче на последних минутах поставил вышедший на замену Бенито. За исключением короткого всплеска во втором тайме, “Ворскла” была пассивным участником матча.
“Динамо” с первых минут демонстрировало хорошую скорость, интенсивность и нацеленность на ворота “Ворсклы”. Забитый гол на пятой минуте стал уже третьим ударом по воротам гостей. Красивая атака в теплых лучах сентябрьского солнца – Андриевский сместился с фланга и выполнил передачу через центр, Ванат поправил ее пяткой, а Волошин освободился от опеки двух защитников, и переиграл Исенко.
“Динамо” могло развивать преимущество. Дубинчак ударил под перекладину (сэйв Исенко), Ванат не попал по воротам, а затем все же забил свой гол, но слегка залез в офсайд перед передачей от Биловара после розыгрыша штрафного.
Помимо всего прочего, киевляне заработали две желтые карточки для “Ворсклы” после срыва контратак. Дуэт Бражко - Андриевский прекрасно работал в центре поля, у “Динамо” не было ошибок в обороне, подводила только эффективность группы игроков атаки. В первом тайме Полтава была пассивной и маловразумительной командой. Одного гола “Динамо” было мало.
Но “Динамо” этот мяч не забило, и после перерыва игра немного оживилась. “Ворскла” внезапно вспомнила о своих победах в трех последних турах и умении играть в футбол. Действия гостей в атаке оставались примитивными, и с большинство угроз защитники “Динамо” справлялись (в итоге киевляне впервые в сезоне не пропустили), но все же приятно было увидеть немного желания со стороны “Ворсклы”. Лучшим моментом у Полтавы был удар в штангу Кане.
Команда Мирчи Луческу ответила своим попаданием в каркас ворот. Вышедший на замену Кабаев все сделал для забитого гола, но его подвела штанга.
Что не удалось воспитаннику “Черноморца” сделал в итоге Бенито. Нигейрийцу понадобилось шесть минут, чтобы забить свой гол после выхода на замену – отменный пас выполнил Буяльский.
Новый капитан “Динамо” пытался в конце игры и сам найти шанс для забитого гола. Эгоистичные стремление Буяльского никак не повлияли на итоговый счет. 2:0 – “Динамо” поднялось на седьмое место, но имеет еще три матча в запасе.
Украинская Премьер-лига, седьмой тур. Киев, “Динамо им. Лобановского”
Схоже, що Буяльский теж хоче кудись поїхати, слідом за Сидорчуком. Раніше їх тримали високі зарплати; зараз, після введення режиму економії, на таку зарплату можна влаштуватися в тій же Бельгії або Люксембурзі. Бо чим ще можна пояснити таку розслаблену гру, на рівні пофігізму?
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+1
0
Консул (Звягель )
18.09.2023 в 19:24
Кабаєв нуль, Буяльський мінус один. Але і цього вистачило для перемоги.
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0
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
18.09.2023 в 19:13
Хороша гра Динамо, особливо у першому таймі. Трохи підвела реалізація.
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+3
-2
Бapceлиниyc
18.09.2023 в 19:01
..уяльскому надо буй оторвать за три подряд просраных голевых момента. Теперь понятно почему Динамо постоянно отгребает в еврокубках. Я бы таких фраеров пиз@ил, как Олег Лужный.