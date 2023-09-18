Источник: Год назад Буяльского хотел взять в Интер Майами

К хавбеку " Динамо " Виталию Буяльскому проявлял интерес "Интер Майями". Об этом сообщает журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"У Буяльского постоянно есть какие-нибудь более-менее серьезные предложения. Год назад "Интер Майами" хотели его взять.

Но сейчас ситуация такова, что я пообщался с президентом "Динамо", и Игорь Суркис сказал, что это все слухи, что нет конкретных предложений и есть понимание того, что сейчас продажи любого из этих игроков повлияют на достижение результата.

А результат может быть только один в этом сезоне – золотые медали", – сказал Спиваковский.