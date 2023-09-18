  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Год назад Буяльского хотел взять в Интер Майами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Год назад Буяльского хотел взять в Интер Майами

Премьер-лига
(1 голосов)

У хавбека постоянно есть более-менее серьезные предложения

Источник: Год назад Буяльского хотел взять в Интер Майами

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

К хавбеку "Динамо" Виталию Буяльскому проявлял интерес "Интер Майями". Об этом сообщает журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"У Буяльского постоянно есть какие-нибудь более-менее серьезные предложения. Год назад "Интер Майами" хотели его взять.

Но сейчас ситуация такова, что я пообщался с президентом "Динамо", и Игорь Суркис сказал, что это все слухи, что нет конкретных предложений и есть понимание того, что сейчас продажи любого из этих игроков повлияют на достижение результата.

А результат может быть только один в этом сезоне – золотые медали", – сказал Спиваковский.

По теме
yellow-arrow
Чигринский: С возможностями президента Шахтер мог бы построить стадион в Киеве, но мы помним, где наш дом
yellow-arrow
Шахтер - лидер, Кривбасс второй, третья победа Динамо. Результаты, расписание и таблица УПЛ
yellow-arrow
Игроки Днепра-1 не получали бонусы за прошлый сезон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде