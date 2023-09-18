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Источник: Год назад Буяльского хотел взять в Интер Майами
У хавбека постоянно есть более-менее серьезные предложения
Фото: ФК Динамо Київ
К хавбеку "
"У Буяльского постоянно есть какие-нибудь более-менее серьезные предложения. Год назад "Интер Майами" хотели его взять.
Но сейчас ситуация такова, что я пообщался с президентом "Динамо", и Игорь Суркис сказал, что это все слухи, что нет конкретных предложений и есть понимание того, что сейчас продажи любого из этих игроков повлияют на достижение результата.
А результат может быть только один в этом сезоне – золотые медали", – сказал Спиваковский.
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