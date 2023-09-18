Чигринский: С возможностями президента Шахтер мог бы построить стадион в Киеве, но мы помним, где наш дом

Защитник " Шахтера " Дмитрий Чигринский рассказал о своем решении вернуться в Украину во время полномасштабной войны после многих лет карьеры, проведенных в Европе.

"С начала войны у меня внутри была эта дилемма, потому что я играл в футбол, делал то, что привык делать, чем занимался всю свою жизнь, но при этом знал, что моя семья, мои родители здесь, в Украине. Это совсем непросто.

Когда у меня появился шанс вернуться, это было здорово. И, честно говоря, сейчас я чувствую себя очень счастливым и горжусь тем, что я здесь увидел: люди настолько сплочены, люди продолжают бороться, продолжают жить, такие оптимистичные, такие смелые.

Конечно, мы мечтаем вернуться на "Донбасс-Арену". Это мечта президента и всех людей здесь.

С возможностями президента клуб мог бы построить в Киеве еще одну арену, стадион или что-то еще, но мы помним, откуда мы, где наш дом", - сказал Чигринский.