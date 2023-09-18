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Чигринский: С возможностями президента Шахтер мог бы построить стадион в Киеве, но мы помним, где наш дом
Защитник рассказал, почему он вернулся в Украину
Фото: sport24.gr/ автор неизвестен
Защитник "
"С начала войны у меня внутри была эта дилемма, потому что я играл в футбол, делал то, что привык делать, чем занимался всю свою жизнь, но при этом знал, что моя семья, мои родители здесь, в Украине. Это совсем непросто.
Когда у меня появился шанс вернуться, это было здорово. И, честно говоря, сейчас я чувствую себя очень счастливым и горжусь тем, что я здесь увидел: люди настолько сплочены, люди продолжают бороться, продолжают жить, такие оптимистичные, такие смелые.
Конечно, мы мечтаем вернуться на "Донбасс-Арену". Это мечта президента и всех людей здесь.
С возможностями президента клуб мог бы построить в Киеве еще одну арену, стадион или что-то еще, но мы помним, откуда мы, где наш дом", - сказал Чигринский.
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