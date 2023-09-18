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Чигринский: С возможностями президента Шахтер мог бы построить стадион в Киеве, но мы помним, где наш дом

Премьер-лига
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Защитник рассказал, почему он вернулся в Украину

Чигринский: С возможностями президента Шахтер мог бы построить стадион в Киеве, но мы помним, где наш дом

Фото: sport24.gr/ автор неизвестен

Новина українською

Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский рассказал о своем решении вернуться в Украину во время полномасштабной войны после многих лет карьеры, проведенных в Европе.

"С начала войны у меня внутри была эта дилемма, потому что я играл в футбол, делал то, что привык делать, чем занимался всю свою жизнь, но при этом знал, что моя семья, мои родители здесь, в Украине. Это совсем непросто.

Когда у меня появился шанс вернуться, это было здорово. И, честно говоря, сейчас я чувствую себя очень счастливым и горжусь тем, что я здесь увидел: люди настолько сплочены, люди продолжают бороться, продолжают жить, такие оптимистичные, такие смелые.

Конечно, мы мечтаем вернуться на "Донбасс-Арену". Это мечта президента и всех людей здесь.

С возможностями президента клуб мог бы построить в Киеве еще одну арену, стадион или что-то еще, но мы помним, откуда мы, где наш дом", - сказал Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский Ринат Ахметов Донбасс Арена Шахтер (Донецк)
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Источник:
AP

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