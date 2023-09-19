Хавбек Кривбасса: Юрий Вернидуб сказал, что мы на правильном пути

Атакующий полузащитник криворожского "Кривбасса" Олег Кожушко поделился эмоциями после домашней победы над ровенским "Вересом" – 2:1 в 7 туре УПЛ.

- Олег, поздравляем с победой! Все ли удалось на поле?

- Впечатления от игры очень хорошие, это важные три очка для нас. Как плюсик в таблицу, так и с психологической точки зрения. Важно было после паузы в чемпионате хорошо начать. В целом трудный поединок: открыли счет первыми, но пропустили с пенальти. Соперник глубоко "сел" в оборону и нелегко было ее пробить. Слава Богу, что вышло забить и победить.

- Что услышали от Юрия Вернидуба после матча в раздевалке?

– Он очень доволен, поздравил всю команду. Сказал, что мы на верном пути. Этот путь только начинается, нужно побеждать от игры к игре и брать как можно больше очков.

– Почему тебя заменили довольно рано: повреждение или тренерское решение?

– Спасибо, все хорошо, это решение тренера. Как видим, они были правильными, ведь вышедшие на замены ребята усилили нашу игру.